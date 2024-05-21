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عربي-دولي

مسؤول أميركي: نقترب من اتفاق أميركي سعودي يشمل الأمن والطاقة النووية

Lebanon 24
21-05-2024 | 18:23
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر بمجال الطاقة النووية المدنية.
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وقال المسؤول إن "الاتفاق مكتمل تقريباً"، لكنه حذّر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة للمزيد من العمل.
وقال المسؤول للصحفيين: "الأمر يتطلّب المزيد من العمل. لم يتم إنجازه بعد".
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