Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: التهم الموجهة لإسرائيل من الجنائية الدولية مشينة

Lebanon 24
21-05-2024 | 18:44
A-
A+
Doc-P-1202541-638519392670402614.jpeg
Doc-P-1202541-638519392670402614.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "التهم الموجهة لإسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية أكثر من مشينة".
وأضاف نتنياهو أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يكلف نفسه الحضور لإسرائيل لفحص الأدلة".
Advertisement
وشدّد على أنه "لدى إسرائيل هدف هو هزيمة حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة إدارة مدنية".
وتابع: "آمل أن تفهم مصر أننا لن نوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس".
وأشار إلى اعتقاده بأن "العملية العسكرية والإفراج عن الرهائن أمران مهمان ويكملان بعضهما البعض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:39 | 2024-05-22
01:31 | 2024-05-22
01:13 | 2024-05-22
01:08 | 2024-05-22
01:05 | 2024-05-22
00:52 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24