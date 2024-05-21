نتنياهو: التهم الموجهة لإسرائيل من الجنائية الدولية مشينة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "التهم الموجهة لإسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية أكثر من مشينة".وأضاف نتنياهو أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يكلف نفسه الحضور لإسرائيل لفحص الأدلة".وشدّد على أنه "لدى إسرائيل هدف هو هزيمة حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة إدارة مدنية".وتابع: "آمل أن تفهم مصر أننا لن نوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس".وأشار إلى اعتقاده بأن "العملية العسكرية والإفراج عن الرهائن أمران مهمان ويكملان بعضهما البعض".