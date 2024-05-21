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عربي-دولي

رويترز: أيرلندا ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:13
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أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الحكومة الإيرلندية ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم الأربعاء 22 أيار 2024.
وقالت الحكومة الإيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تحدد الموضوع.
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وأفادت الحكومة الإيرلندية بأن الاعتراف بدولة فلسطين سيكمل جهود السلام ويدعم حل الدولتين.
وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال أيار الجاري.
وأشار هاريس إلى أن إيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.
وقد أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تخطط للاعتراف بفلسطين معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص التركية، والسويد.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة. (RT)

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