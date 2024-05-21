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تشييع جثمان حسين أمير عبد اللهيان يوم الخميس

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:16
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أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان ستجري يوم الخميس.
وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية ستقيم مراسم الوداع الرسمية في ميدان مشق بطهران صباح الخميس.
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وستجري مراسم تشييع جثمان الوزير في مدينة الري بضريح الشاه عبد العظيم الحسيني التاريخي عند الساعة 11:00 صباح الخميس.

يذكر أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كان على متن المروحية التي تحطمت بشمال غربي إيران يوم الأحد، والتي كان على متنها أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الآخرين.
وتحطمت المروحية أثناء عودتها من أذربيجان، حيث كان الرئيس رئيسي والوفد المرافق له بزيارة رسمية. (RT)
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