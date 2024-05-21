بعد خطة لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي.. موسكو تحذر الإتحاد الأوروبي

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ردت الخارجية الروسية على قرار اعتماد دول الاتحاد الأوربي رسميا خطة لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا.وقالت الحكومة البلجيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إن دول الاتحاد اعتمدت رسميا خطة لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا.وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن "الاتحاد الأوروبي يسير نحو تدمير ذاته".وأشارت إلى ان الاتحاد اتخذ عمدا خطوة غير مسبوقة، وهي سرقة الأصول السيادية لدولة أجنبية.وتابعت: هذا مثال واضح على حقيقة "القيم الأوروبية" و"النظام القائم على القواعد" التي يفرضها الغربيون.ولفتت إلى انه تم الاحتيال من طرف الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني.وأضافت الخارجية الروسية: من المؤكد أن عواقب الخطوة الأوروبية من الصعب التنبؤ بها، ولكن هناك شيء واحد فقط يمكن التنبؤ به عاجلا أم آجلا، سيضطر أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ما سُرق إلى بلادنا.ما هي خطة الاتحاد الأوروبي؟بموجب الخطة، يتم توجيه 90 بالمئة من عوائد الأصول إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق الأصول أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو (16.30 إلى 21.70 مليار دولار) بحلول 2027.وكانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولا مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد قليل من إعلان روسيا بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 2022.منذ ذلك الحين، دخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة في نقاش بشأن كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان لهما استخدامها من الأساس.(سكاي نيوز)