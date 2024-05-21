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عربي-دولي

العثور على عنصر سابق بالبحرية البريطانية... متّهم في قضية تجسس ميتاً في لندن

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:33
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قالت الشرطة البريطانية الثلاثاء إنها عثرت على عنصر سابق في البحرية الملكية البريطانية ميتاً بعد أن أخلت محكمة سبيله بكفالة الأسبوع الماضي على خلفية اتّهامه بمساعدته أجهزة استخبارات هونغ كونغ في قضية تجسس مرتبطة بالصين.
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وعُثر على ماثيو تريكت البالغ 37 عاما ميتا في متنزه في ميدنهيد، غربي لندن، الأحد بعدما أبلغ فرد من العامة السلطات، وفق ما أعلنت شرطة تايمز فالي.
ومؤخرا عمل تريكت عنصرا في جهاز ضبط الهجرة ومحققا خاصا، وفق وكالة بي أيه البريطانية.
وقالت الشرطة إن "التحقيق جار في الوفاة"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل معها حاليا على أنها مجهولة الأسباب.
وهو كان موظفا في جهاز ضبط الحدود في مطار هيثرو، والتحق في 21 شباط 2024 بجهاز ضبط الهجرة التابع لوزارة الداخلية، وفق الوكالة البريطانية.
وتريكت يتحدّر من جنوب إنكلترا وهو أحد المتّهمين الثلاثة في قضية التجسس لصالح استخبارات هونغ كونغ.
أُلقي القبض على المشتبه بهم في أوائل شهر مايو، وهم تشي ليونغ واي (38 عاما) وتشونغ بيو يوين (63 عاما) إضافة إلى تريكت، ثم أُخلي سبيلهم بكفالة بعد مثولهم أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن.
والثلاثة متّهمون خصوصا بجمع معلومات وبالضلوع في عمليات مراقبة "من المحتمل أن تنطوي على توفير دعم ملموس لجهاز استخبارات أجنبي في إجراءاته المتّصلة بالمملكة المتحدة" وذلك بين 20 كانون الاول 2023 والثاني من أيار 2024. (RT)

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