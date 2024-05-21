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عربي-دولي

عضّه في أنفه وضربه على رأسه بركبته.. فيديو يوثق ما فعله نائب بزميله!

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:36
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عاقبت اللجنة القانونية لمجلس النواب البرلماني، عضو البرلمان دان فالتشيانو بسبب الشجار الذي بدأه مباشرة في قاعة البرلمان، بقطع نصف مرتبه لمدة 6 أشهر.

وبحسب المكتب الإعلامي في البرلمان الروماني، فقد "وافقت اللجنة القانونية بمجلس النواب الثلاثاء، على العقوبة القصوى للنائب المستقل فالتشيانو بعد هجومه على اليميني الروماني الليبرالي خلال الجلسة العامة، وبالتالي سيتم تخفيض راتب النائب بنسبة 50% لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى ذلك لمدة ثلاثة أشهر، يقتصر خطابه في الجلسات العامة على 10 ثوان".
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وقالت القنوات التلفزيونية الرومانية أنه بعد الحادث، توجه النائب في الحزب الوطني الليبرالي فلورين رومان الذي أصيب في الشجار، إلى المستشفى للحصول على وثيقة طبية. وقال البرلماني للصحفيين إنه يعتزم مقاضاة فالتشيانو.

وتداولت وسائل الإعلام الرومانية فيديو يظهر شجارا بين النائبين، حيث هاجم فالتشيانو زميله النائب رومان، وعضه في أنفه وضربه على رأسه بركبته. (روسيا اليوم)
 
 

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