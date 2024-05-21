نقل وزير إيطالي إلى المستشفى على وجه السرعة.. هذا ما حصل معه!

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أصيب وزير الدفاع غويدو كروسيتو، بوعكة صحية خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، وقد نقل إلى المستشفى على عجل بسيارة إسعاف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.وقالت قناة "راي نيوز" التلفزيونية الإيطالية، إن الوزير المجلس الأعلى للدفاع غادر مبكرا، وتم نقله إلى مستشفى كارلو دي نانسي في روما، وهي المنشأة نفسها التي تم إدخاله إليها في شباط الماضي.وتم نقل وزير الدفاع إلى المستشفى في شباط الماضي، بعد ألم شديد في الصدر، ودخل غرفة الطوارئ في مستشفى كارلو دي نانسي في روما.وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أنه "بعد العلاج في المستشفى تم تشخيص التهاب التامور الخفيف التهاب غشاء القلب، وكان كروسيتو يعاني بالفعل من بعض مشاكل القلب في عام 2013".ولكن في الوقت الحالي، فلم ترد أي معلومات إضافية عن وضعه من وزارة الدفاع أو العاملين في المستشفى. (روسيا اليوم)