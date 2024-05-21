بالفيديو.. السعودية تحتفي بانضمام مجندات للأمن العام

احتفت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، بتخريج عشرات المجندات وتأهيلهن للانضمام إلى جهاز "الأمن العام".

وحضر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، احتفال "الأمن العام" بتخريج 142 مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السادسة في "معهد التدريب النسوي".