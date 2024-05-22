إسرائيل وافقت على طلبات أميركية لتسهيل إيصال مساعدات غزة.. هذا ما كشفته "سي.ان.ان"

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أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية لشبكة (سي.أن.أن) ان المسؤولين الإسرائيليين وافقوا على "طلبات محددة" طرحتها الولايات المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزةوأضاف أن واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بإرسال المساعدات التي تم فحصها في قبرص مباشرة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.وبحسب المسؤول فإن المسؤولين الإسرائيليين طرحوا أحدث تصوراتهم عن توغل محتمل في رفح جنوب قطاع غزة خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مؤكدا أن الجانبين سيواصلان هذه المناقشات.وقال "أعتقد أن هذه المشاورات كانت بناءة والآن نتطلع إلى تنفيذ بعض مما تم الاتفاق عليه في الأيام القادمة".وأضاف "اليوم فقط تم توزيع أكثر من 370 طردا من المساعدات في غزة".وأفاد مسؤول أميركي رفيع الثلاثاء أن اسرائيل تأخذ في الحسبان المخاوف الأميركية بينما تنفذ عمليات عسكرية في مدينة رفح المكتظة باللاجئين.وقال المسؤول للصحافيين "من الانصاف القول إنني أعتقد أن الإسرائيليين قاموا بتحديث خططهم. لقد ضمّنوها العديد من المخاوف التي أعربنا عنها".وأضاف المسؤول "هذا نقاش مستمر ومحادثات مستمرة. لقد كانت بناءة".وكان المسؤول يشير إلى المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان مع مسؤولين كبار في إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وقال المسؤول "المهم هو ما يحدث بالفعل"، موضحا "نحن لا نعطي الضوء الأخضر للعمليات الإسرائيلية. هذا ليس دورنا".وأعرب الرئيس جو بايدن بشكل علني عن معارضته لشن إسرائيل هجوما بريا واسعا في رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة والتي تكتظ بالنازحين بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.(العربية)