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عربي-دولي

اليوم.. خامنئي يقود مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل

Lebanon 24
22-05-2024 | 00:33
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يؤدي المرشد الإيراني علي خامنئي الصلاة اليوم الأربعاء، على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية مع سبعة مسؤولين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وسيوارى جثمان رئيسي الثرى غدا الخميس في مشهد، وهي مسقط رأسه في شمال شرق إيران.
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هذا وشارك حشد ضخم الثلاثاء في تبريز كبرى مدن شمال غرب البلاد، التي قضى رئيسي قربها في حادث تحطم مروحية مع سبعة اشخاص آخرين، مراسم تشييع الرئيس الإيراني، فيما تستمر المراسم حتى الخميس.

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام عن أرواح الراحلين، كما أعلنت دول عدة بينها روسيا وتركيا والعراق أنها سترسل وفودا لحضور مراسم الدفن، لكن ليس على مستوى رئاسة الدولة.

وبعد عملية بحث طويلة وشاقة استمرت نحو 12 ساعة في أحوال جوية سيئة، شاركت فيها عشرات فرق الانقاذ الإيرانية بمساعدة فرق تركية مزودة كاميرات مخصصة للرؤية الليلية والحرارية، عثر في وقت مبكر صباح الإثنين على حطام الطائرة عند سفح جبل في منطقة حرجية وعرة. وأعلنت الحكومة الإيرانية بعد وقت وجيز أن رئيسي ومرافقيه قتلوا بالحادث. (الحدث)
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