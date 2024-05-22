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عربي-دولي

مشرعة جمهورية أميركية تكشف... من كان يخطط لاغتيال ترامب؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 00:45
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زعمت النائبة الأميركية مارجوري تايلور غرين أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي خططا لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال مداهمة منزله في مارالاغو بفلوريدا عام 2022.
وكتبت تايلور غرين في منشور عبر منصة "إكس": "لقد خططت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التابعين لـ (الرئيس الأميركي جو) بايدن لاغتيال الرئيس ترامب وأعطوا الضوء الأخضر. هل استوعب الجميع ما حدث؟! كيف سيتعامل الجمهوريون مع ذلك؟ لقد حاولت عزل رئيس  مجلسنا (الجمهوري مايك جونسون) الذي مول وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التابعبن لبايدن، لكن الديمقراطيين منعوا ذلك".
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وأرفقت تايلور غرين بنصها لقطة شاشة لمنشور ترامب عبر شبكته الاجتماعية Truth Social والذي قال فيه "تم إطلاعي على تقارير تفيد بأن وزارة العدل التابعة لجو بايدن سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام القوة المميتة خلال الغارة غير القانونية وغير الدستورية في مارالاغو"، وأضاف: "نعلم الآن على وجه اليقين أن جو بايدن يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية".

صادر ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال عملية مداهمة وتفتيش لمقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا في اب 2022، أكثر من مئة وثيقة تم تصنيف 17 منها على أنها "سرية للغاية".
ووجهت محكمة في ميامي تهما جنائية للرئيس السابق بشأن "إساءة التعامل" مع وثائق سرية، ويواجه ترامب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 400 عام وغرامة مالية كبيرة.
لكن هذه الملاحقة القضائية لا تمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024. يدعي الرئيس السابق أنه لم يكن لديه الوقت لإعادة الوثائق السرية إلى البيت الأبيض بسبب الاستعجال وعبء العمل الثقيل. (RT)
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