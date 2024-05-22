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عربي-دولي

فوق مقاطعتي بيلغورود وكالوغا... الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 مسيرات

Lebanon 24
22-05-2024 | 01:31
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء عن إسقاط 4 مسيرات فوق مقاطعتي بيلغورود وكالوغا.


وجاء في البيان: "في الليلة الماضية، تم قمع محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف ضمن الأراضي الروسية".
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وأضاف: "تم إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود بالإضافة إلى مسيرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا".
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. (RT)
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