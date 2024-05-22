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هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه: غزة ستواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض

Lebanon 24
22-05-2024 | 01:39
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القى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كلمة في تشييع الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران نقلتها وكالة "تسنيم" جاء فيها: "جئنا اليوم باسم شعبنا الفلسطيني وباسم الفصائل على أرض فلسطين وباسم غزة العزة لنقدم واجب العزاء فالرئيس الراحل أكد لنا أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير وأن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة".
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أضاف: "الرئيس الراحل أكد لنا أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني وأحدث تحولا تاريخيا على مستوى العالم".
وتابع :"من هنا نؤكد أن غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك فبحضور قيادات محور المقاومة نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة".
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