هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه: غزة ستواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض

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القى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كلمة في تشييع الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران نقلتها وكالة "تسنيم" جاء فيها: "جئنا اليوم باسم شعبنا الفلسطيني وباسم الفصائل على أرض فلسطين وباسم غزة العزة لنقدم واجب العزاء فالرئيس الراحل أكد لنا أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير وأن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة".