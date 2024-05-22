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عربي-دولي
منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة يُؤكد: نهاية حرب غزة "بعيدة"
Lebanon 24
22-05-2024
|
02:30
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أعلن منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، ان "القانون الدولي لا يجب أن يفرق بين أي طرف متهم بارتكاب جرائم حرب".
وأضاف غريفيث في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": لا نتعاون مع حماس في غزة بموضوع المساعدات ولا شك أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا في 7 تشرين الأول ، مؤكدا أن "غزة يجب أن تحكم من قبل الفلسطينين بعد الحرب".
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وتابع أن "الحرب في غزة لا زالت بعيدة عن نهايتها"، مضيفا: "المجاعة قائمة في غزة وهي تقضي على الأطفال أولا".
وأكمل منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة: "نحن نعتقد أن أرقام الضحايا القادمة من غزة دقيقة عكس ما تدعيه إسرائيل، وهناك استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي لمؤسسات الأونروا في غزة".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 تشرين وحرب غزة.
وأدت الحرب في غزة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث خرجت العديد من المؤسسات الطبية عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل وسط صعوبة بالغة في إيصال المساعدات لآلاف النازحين في القطاع.(سكاي نيوز)
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