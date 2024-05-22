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إقتصاد
أكبر 10 دول مستهلكة للكهرباء في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟
Lebanon 24
22-05-2024
|
02:43
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كانت الصين في عام 2022، أكبر مستهلك للكهرباء في العالم، حيث استخدمت أكثر من 8539.69 تيراواط/ساعة. وتليها الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مستهلك، حيث تم استخدام أكثر من 4128.18 تيراواط/ساعة في ذلك العام، وجاءت الهند في المركز الثالث بهامش كبير.
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ولقد أدى توفر الطاقة إلى تحول البشرية على مدى القرون القليلة الماضية. فقد تم إطلاق العنان لمصادر جديدة للطاقة ــ أولا الوقود الأحفوري، ثم التنويع إلى الطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والآن تكنولوجيات متجددة أخرى ــ بكميات يمكننا إنتاجها واستهلاكها.
وإن أكبر 3 مستهلكين للكهرباء، هي البلدان التي لديها أكبر عدد من السكان. وتتصدر الهند كلا التصنيفين، ولكنها تسجل أقل من خمس الاستهلاك السنوي من الكهرباء في الصين. ورغم أن باكستان أو نيجيريا، التي تضم المركز الخامس، والسادس من حيث عدد السكان في العالم، لم تحتل حتى مرتبة بين أكبر 20 مستهلكا للكهرباء.
وتزود الدول التي تتمتع بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مثل الولايات المتحدة، سكانها بمتوسط قوة شرائية أكبر. ونتيجة لذلك، يميل السكان ذوو الدخل المرتفع إلى أن يكونوا أكثر تحضرا، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء.
وتأتي الولايات المتحدة بين أكبر عشر دول مستهلكة للكهرباء على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد، وتتصدر التصنيف أيسلندا والنرويج.
وجاءت السعودية، في المرتبة الـ 11 عالمياً بمعدل استهلاك تجاوز 393 تيراواط ساعة في عام 2022، خلف فرنسا وألمانيا مباشرة، بينما احتلت مصر المرتبة 25 بمعدل استهلاك يقترب من 177 تيراواط ساعة، تليها الإمارات بـ 162 تيراواط ساعة. (العربية)
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