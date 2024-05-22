ماسك مستعد لإدارة المناظرة بين ترامب وبايدن

أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك استعداده لإدارة المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، بمشاركة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.





وفي وقت سابق، أعرب ماسك عن تأييده مشاركة كينيدي جونيور في المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل.

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وعندما سأله كينيدي عبر منصة "إكس" عما إذا كان مستعدا لاستضافة لمناظرة بين مرشحي الرئاسة بمشاركته، رد ماسك بكلمة واحدة: "طبعا".

وفي وقت سابق وافق بايدن وترامب على إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما في 27 حزيران على منصة قناة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على منصة قناة "أيه بي سي". (RT)