Advertisement

عربي-دولي

ماسك مستعد لإدارة المناظرة بين ترامب وبايدن

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1202642-638519691864670761.jpg
Doc-P-1202642-638519691864670761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك استعداده لإدارة المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، بمشاركة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.


وفي وقت سابق، أعرب ماسك عن تأييده مشاركة كينيدي جونيور في المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل.
Advertisement
وعندما سأله كينيدي عبر منصة "إكس" عما إذا كان مستعدا لاستضافة لمناظرة بين مرشحي الرئاسة بمشاركته، رد ماسك بكلمة واحدة: "طبعا".
وفي وقت سابق وافق بايدن وترامب على إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما في 27 حزيران على منصة قناة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على منصة قناة "أيه بي سي". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2024-05-22
04:56 | 2024-05-22
04:53 | 2024-05-22
04:41 | 2024-05-22
04:11 | 2024-05-22
03:57 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24