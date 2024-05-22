26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
بعد رحيل رئيسي.. هل تأثرت المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة بشأن غزة؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
22-05-2024
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة في عمان كانت تحرز تقدما جيدا، لكنها أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. وأجرى بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مفاوضات غير مباشرة في وقت سابق من هذا الشهر مع علي باقري كاني، الرجل الإيراني المسؤول عن المفاوضات مع الغرب، وفقًا لثلاثة مصادر إيرانية قريبة من المحادثات. وجرت المحادثات في مسقط، التي استضافت اجتماعات سرية بين طهران وواشنطن قبل عقد من الزمن أدت إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وكانت تلك الجولة الأولى من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران منذ كانون الثاني".
Advertisement
وبحسب الموقع، "قال مصدر مطلع على المحادثات، التي نشرها موقع أكسيوس لأول مرة يوم الجمعة، لموقع "Middle East Eye" إن المناقشات بين باقري كاني وماكغورك تتقدم بشكل جيد وكاناعلى وشك التوصل إلى نوع من الاتفاق. وكان باقري كاني نائبا لوزير الخارجية في ذلك الوقت، ولكن بعد وفاة اللهيان، أصبح يشغل الآن منصب وزير الخارجية بالنيابة. وتركزت المحادثات على ثلاثة مواضيع: الرغبة المشتركة في تغيير الحكومة في إسرائيل، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنع الصراع من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة. وأشار محلل مقرب من المؤسسة الحاكمة الإيرانية للموقع إلى أن المحادثات كانت بمثابة وسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى".
وتابع الموقع، "منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول والحرب اللاحقة على غزة، شن حلفاء إيران مثل حركة الحوثي اليمنية، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، والقوات شبه العسكرية العراقية، هجمات على أهداف أميركية في المنطقة. كما أسقطت القوات الأميركية طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية في نيسان، عندما شنت إيران هجوما واسع النطاق على إسرائيل ردا على مقتل قادة الحرس الجمهوري في القنصلية الإيرانية في دمشق. ويعتقد المحلل أنه ربما كانت هناك أيضًا مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات النفطية".
وأضاف الموقع، "انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة، التي قيدت إيران بموجبها برنامجها للتطوير النووي مقابل تخفيف العقوبات، بعد أن سحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منها من جانب واحد في عام 2018. ومع ذلك، توصلت واشنطن وطهران العام الماضي إلى اتفاق لتبادل الأسرى، شمل تسليم الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات النفط المصادرة. واقترحت المحادثات التي سبقت هذا الاتفاق في آب فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، مما يشير إلى وجود مجال لإبرام صفقات أكثر تركيزا، بدلا من خطة العمل الشاملة المشتركة الأكثر توسعية".
لا محادثات إلا بعد الانتخابات
وبحسب الموقع، "قبل بدء محادثات مسقط، التقى ماكغورك بمبعوث إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني، بحسب المصادر. وقال مصدر إن ماكغورك نقل في الاجتماع عن بايدن قوله: "لن أتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي وشامل إلا بعد الانتخابات الأميركية لأن الإيرانيين لا يستطيعون الوفاء بوعودهم".
وقال ماكغورك إن بايدن اشتكى من أنه واجه "الكثير من الضغط والإذلال" من الجمهوريين عندما رفضت حكومة رئيسي إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2022 بعد التصويت لصالح ترامب.ونُقل عن بايدن قوله: "برأيي، خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت، وسنتفاوض بعد الانتخابات، بشرط أن تكون مفاوضات شاملة تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، وتغطي القضايا الإقليمية أيضا"."
وتابع الموقع، "من غير المتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قريبًا. وبعد وفاة رئيسي، تحتاج إيران إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما، ومن غير المرجح أن يتم اتخاذ قرارات رئيسية في السياسة الخارجية خلال هذه الفترة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.
وقال محلل عمل سابقًا في المؤسسة الحاكمة للموقع: "بالنظر إلى هذا الوضع، يجب أن نتوقع اضطرابات وتوقفًا في المفاوضات مع الأميركيين". وأضاف: "نظرًا لوفاة كل من الرئيس ووزير الخارجية، فمن المرجح أن تتأخر المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات، على غرار ما حدث خلال السباق الرئاسي لعام 2021 عندما تم تعليق المحادثات إلى ما بعد الانتخابات"."
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه
Lebanon 24
فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه
11:47 | 2024-05-21
21/05/2024 11:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب محتمل وراء تحطّم مروحية الرئيس الإيرانيّ... هذا ما كشفه تقرير جديد
Lebanon 24
سبب محتمل وراء تحطّم مروحية الرئيس الإيرانيّ... هذا ما كشفه تقرير جديد
12:30 | 2024-05-21
21/05/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفف شعر أشهر نجمات العالم العربي... طوني صوايا في ذمة الله
Lebanon 24
صفف شعر أشهر نجمات العالم العربي... طوني صوايا في ذمة الله
05:46 | 2024-05-21
21/05/2024 05:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم
Lebanon 24
نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم
11:12 | 2024-05-21
21/05/2024 11:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسئلة كثيرة.. ما مصير المروحيتين المرافقتين لرئيسي؟
Lebanon 24
أسئلة كثيرة.. ما مصير المروحيتين المرافقتين لرئيسي؟
08:00 | 2024-05-21
21/05/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2024-05-22
لأول مرة منذ بدء الحرب.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)
04:56 | 2024-05-22
إلغاء قانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية.. هذا ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي
04:53 | 2024-05-22
رئيس البرلمان الأرمني: كنا نجري تحضيرات لاستقبال رئيسي قبل وفاته
04:41 | 2024-05-22
الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار إيرلندا والنرويج وإسبانيا
04:11 | 2024-05-22
تفاصيل لافتة في جنازة رئيسي... أعلام وصور وعمامة سوداء
03:57 | 2024-05-22
بلبلة في المطار.. كاميرات تكشف حقيقة استبدال أموال راكب بعملات محلية (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
22/05/2024 12:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
22/05/2024 12:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
22/05/2024 12:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24