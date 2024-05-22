بعد رحيل رئيسي.. هل تأثرت المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة بشأن غزة؟

ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة في عمان كانت تحرز تقدما جيدا، لكنها أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. وأجرى بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مفاوضات غير مباشرة في وقت سابق من هذا الشهر مع علي باقري كاني، الرجل الإيراني المسؤول عن المفاوضات مع الغرب، وفقًا لثلاثة مصادر إيرانية قريبة من المحادثات. وجرت المحادثات في مسقط، التي استضافت اجتماعات سرية بين طهران وواشنطن قبل عقد من الزمن أدت إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وكانت تلك الجولة الأولى من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران منذ كانون الثاني".

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وبحسب الموقع، "قال مصدر مطلع على المحادثات، التي نشرها موقع أكسيوس لأول مرة يوم الجمعة، لموقع "Middle East Eye" إن المناقشات بين باقري كاني وماكغورك تتقدم بشكل جيد وكاناعلى وشك التوصل إلى نوع من الاتفاق. وكان باقري كاني نائبا لوزير الخارجية في ذلك الوقت، ولكن بعد وفاة اللهيان، أصبح يشغل الآن منصب وزير الخارجية بالنيابة. وتركزت المحادثات على ثلاثة مواضيع: الرغبة المشتركة في تغيير الحكومة في إسرائيل، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنع الصراع من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة. وأشار محلل مقرب من المؤسسة الحاكمة الإيرانية للموقع إلى أن المحادثات كانت بمثابة وسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى".

وتابع الموقع، "منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول والحرب اللاحقة على غزة، شن حلفاء إيران مثل حركة الحوثي اليمنية، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، والقوات شبه العسكرية العراقية، هجمات على أهداف أميركية في المنطقة. كما أسقطت القوات الأميركية طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية في نيسان، عندما شنت إيران هجوما واسع النطاق على إسرائيل ردا على مقتل قادة الحرس الجمهوري في القنصلية الإيرانية في دمشق. ويعتقد المحلل أنه ربما كانت هناك أيضًا مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات النفطية".

وأضاف الموقع، "انهارت خطة العمل الشاملة المشتركة، التي قيدت إيران بموجبها برنامجها للتطوير النووي مقابل تخفيف العقوبات، بعد أن سحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منها من جانب واحد في عام 2018. ومع ذلك، توصلت واشنطن وطهران العام الماضي إلى اتفاق لتبادل الأسرى، شمل تسليم الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات النفط المصادرة. واقترحت المحادثات التي سبقت هذا الاتفاق في آب فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، مما يشير إلى وجود مجال لإبرام صفقات أكثر تركيزا، بدلا من خطة العمل الشاملة المشتركة الأكثر توسعية".

لا محادثات إلا بعد الانتخابات

وبحسب الموقع، "قبل بدء محادثات مسقط، التقى ماكغورك بمبعوث إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني، بحسب المصادر. وقال مصدر إن ماكغورك نقل في الاجتماع عن بايدن قوله: "لن أتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي وشامل إلا بعد الانتخابات الأميركية لأن الإيرانيين لا يستطيعون الوفاء بوعودهم".

وقال ماكغورك إن بايدن اشتكى من أنه واجه "الكثير من الضغط والإذلال" من الجمهوريين عندما رفضت حكومة رئيسي إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2022 بعد التصويت لصالح ترامب.ونُقل عن بايدن قوله: "برأيي، خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت، وسنتفاوض بعد الانتخابات، بشرط أن تكون مفاوضات شاملة تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، وتغطي القضايا الإقليمية أيضا"."

وتابع الموقع، "من غير المتوقع إجراء جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قريبًا. وبعد وفاة رئيسي، تحتاج إيران إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما، ومن غير المرجح أن يتم اتخاذ قرارات رئيسية في السياسة الخارجية خلال هذه الفترة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.

وقال محلل عمل سابقًا في المؤسسة الحاكمة للموقع: "بالنظر إلى هذا الوضع، يجب أن نتوقع اضطرابات وتوقفًا في المفاوضات مع الأميركيين". وأضاف: "نظرًا لوفاة كل من الرئيس ووزير الخارجية، فمن المرجح أن تتأخر المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات، على غرار ما حدث خلال السباق الرئاسي لعام 2021 عندما تم تعليق المحادثات إلى ما بعد الانتخابات"."