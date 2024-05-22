مشاهد مروعة من الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى إثر إعصار عنيف ضرب غرب البلاد (فيديو)

لقي عدة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 10 آخرين عندما اجتاح إعصار قوي بلدة صغيرة في ولاية أيوا الأميركية، ما أثار مشاهد كئيبة لمنازل ومتاجر مدمرة، وأشجار متساقطة، وسيارات محطمة.
ودمر الإعصار جزءا كبيرا من بلدة غرينفيلد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة وتقع على بعد 88 كيلومترا جنوب غربي مدينة دي موينز، وذلك خلال يوم شهد هبوب عدة أعاصير وهطول أمطار غزيرة في عدة ولايات.
وقال أليكس دينكلا، المسؤول بالشرطة المحلية في أيوا: "لدينا حالات وفاة مؤكدة"، مشيرا إلى أن السلطات ما زالت بصدد تحديد العدد الإجمالي للضحايا.
كما ذكر أن هناك ما لا يقل عن 12 إصابة وسط دمار واسع النطاق في غرينفيلد.
وقالت السلطات إنها لن تسمح بدخول غرينفيلد حتى صباح اليوم الأربعاء، وأمرت الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بمغادرة المدينة مساء الثلاثاء. (RT)