Advertisement

عربي-دولي

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تردّ

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1202656-638519708705478021.jpg
Doc-P-1202656-638519708705478021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
تعتزم إيرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.
 
وقد أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 أيار الحالي رغم التحذيرات الإسرائيلية.
Advertisement

وقال ستور إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف" بالدولة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية أنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
 
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 أيار الحالي.
 
 
وقال سانشيز خلال كلمة في البرلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين "للخطر ويواصل تدمير غزة"، مشيرا إلى "أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وشدد على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية".
 
وردّا على هذه الخطوة، استدعت إسرائيل اليوم الأربعاء، سفيرَيها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة إسبانيا من اتخاذ خطوة مماثلة.
 
هذا رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2024-05-22
04:56 | 2024-05-22
04:53 | 2024-05-22
04:41 | 2024-05-22
04:11 | 2024-05-22
03:57 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24