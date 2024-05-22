Advertisement

عربي-دولي

بوتين: الرئيس الإيراني الراحل كان شريكا موثوقا به

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1202657-638519709376933272.jpg
Doc-P-1202657-638519709376933272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان شريكا موثوقا به.
 
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، حيث قال: "لقد كان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي شريكا موثوقا به للغاية، وشخصا مباشرا للغاية وواثقا من نفسه، وقبل كل شيء، كان شخصا يسترشد بالمصالح الوطنية".
Advertisement
وطلب بوتين من فولودين أن ينقل إلى السلطات الإيرانية أنه يتوقع أن يستمر تطوير العلاقات بين الدولتين على نفس المسار.
وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح بأن فياتشيسلاف فولودين سيمثل موسكو في مراسم وداع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في تحطم مروحية، وكان بصحبته وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولون آخرون. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2024-05-22
04:56 | 2024-05-22
04:53 | 2024-05-22
04:41 | 2024-05-22
04:11 | 2024-05-22
03:57 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24