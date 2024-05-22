بلبلة في المطار.. كاميرات تكشف حقيقة استبدال أموال راكب بعملات محلية (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر اليوم الأربعاء أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل "جنسية إحدى الدول الأجنبية" والتي زعم خلالها استبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية"، أثناء سفره لإحدى الدول.



وأكدت الداخلية في بيان على "إكس" على اختلاق الراكب لتلك الواقعة بغرض إثارة البلبلة.

#وزارة_الداخلية: كاميرات المراقبة بــ #مطار_القاهرة_الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") والتى زعم خلالها إستبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية" حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على إختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية… pic.twitter.com/WGs29WQ9XW — وزارة الداخلية (@moiegy) May 21, 2024 Advertisement

وأضاف بيان الداخلية بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب في حينه لادعائه الكاذب.



ونشرت الخارجية فيديو من كاميرات المراقبة بالمطار يوضح خط سير الراكب، حيث تبين كذب ادعاءاته.(العربية)





