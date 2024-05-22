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عربي-دولي

بلبلة في المطار.. كاميرات تكشف حقيقة استبدال أموال راكب بعملات محلية (فيديو)

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:57
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر اليوم الأربعاء أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل "جنسية إحدى الدول الأجنبية" والتي زعم خلالها استبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية"، أثناء سفره لإحدى الدول.

وأكدت الداخلية في بيان على "إكس" على اختلاق الراكب لتلك الواقعة بغرض إثارة البلبلة.
 
 
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وأضاف بيان الداخلية بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب في حينه لادعائه الكاذب.

ونشرت الخارجية فيديو من كاميرات المراقبة بالمطار يوضح خط سير الراكب، حيث تبين كذب ادعاءاته.(العربية)


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