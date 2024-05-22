ماذا يجري داخل "حماس" بعد مقتل رئيسي؟

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن حركة "حماس" الفلسطينية تشعر بالقلق بعد مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو الوضع الذي يستطيع الجيش الإسرائيلي استغلاله للعمل في قطاع غزة.



Advertisement وأضافت "يسرائيل هيوم" في تقرير تحت عنوان "مخاوف حماس.. وفاة الرئيس الإيراني ستسمح لإسرائيل بتوسيع الحرب في غزة"، أن القلق الذي أصاب حماس بعد وفاة رئيسي الذي قضى معه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث المروحية، سببه أن إسرائيل تستطيع التعمق في مناوراتها البرية في ظل الانشغال العالمي للتطورات في إيران.



ولفتت الصحيفة إلى أن حماس قدمت تعازيها في أعقاب تحطم المروحية، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني، لكن هناك في الحركة حالة من الانزعاج تجاه التغطية الإعلامية المتزايدة للحادث. وأضافت "يسرائيل هيوم" في تقرير تحت عنوان "مخاوف حماس.. وفاة الرئيس الإيراني ستسمح لإسرائيل بتوسيع الحرب في غزة"، أن القلق الذي أصاب حماس بعد وفاة رئيسي الذي قضى معه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث المروحية، سببه أن إسرائيل تستطيع التعمق في مناوراتها البرية في ظل الانشغال العالمي للتطورات في إيران.ولفتت الصحيفة إلى أن حماس قدمت تعازيها في أعقاب تحطم المروحية، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني، لكن هناك في الحركة حالة من الانزعاج تجاه التغطية الإعلامية المتزايدة للحادث.

ونقلت عن أحد المقربين من حماس، قوله "إن الحرب في غزة تمر بإحدى أخطر مراحلها، وهناك أضرار تلحق بحماس، فإسرائيل تهدف إلى إحداث انهيار إداري وأمني واجتماعي مستغلة انشغال العالم بسقوط المروحلية الإيرانية"، وقد زادت هجماتها بقطاع غزة في ظل تلك الأحداث.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني آخر، محسوب على حماس، قوله إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر أخباراً عن إحياء المفاوضات من أجل الصفقة، وأضاف: "كل هذه الأمور فارغة من المضمون وتشكل حرباً نفسية، اتجاه حكومة بنيامين نتانياهو وجيشها هو توسيع الحرب واليوم يرسلون لواء آخر إلى رفح".

وفي إشارة لمضي الجيش الإسرائيلي قدماً في العمل بقطاع غزة، أشارت الصحيفة إلى مقتل زاهر الحولي، مدير عام المباحث في شرطة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي يعمل بالتوازي مع منصبه في الجناح العسكري لحركة حماس ضابطاً كبيراً في شرطة مخيمات اللاجئين. كذلك، أفادت مصادر فلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، بسقوط العديد من المسلحين في منطقة جاليا ورفح. (24)