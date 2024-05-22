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رئيس البرلمان الأرمني: كنا نجري تحضيرات لاستقبال رئيسي قبل وفاته

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:53
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أعلن رئيس البرلمان الأرمني آلان سيمونيان أنه قبل تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كانت يريفان تجري تحضيرات لاستقباله في زيارة رسمية.


وقال سيمونيان: "أنا حزين حقا، كنا نجري تحضيرات لزيارة الرئيس رئيسي إلى جمهورية أرمينيا، أنا حزين على هذه المأساة".
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وتحطمت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم أول الأحد وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية شمال غربي إيران بالقرب من الحدود مع أذربيجان. وكان على متن الطائرة إلى جانب الرئيس الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وآية الله محمد علي الهاشم.
وقد أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر سيتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة حتى تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 حزيران المقبل. (RT)
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