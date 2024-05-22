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إلغاء قانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية.. هذا ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:56
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة الغربية.

وسيسمح إلغاء قانون "فك الارتباط" شمالي الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
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وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية".

وفي آذار 2023، تم في الكنيست إقرار قانون إلغاء فك الارتباط.

وقال غالانت: "خطوة تاريخية، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

هذا وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه بعد قرار الإلغاء "لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموترتيش طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".(سكاي نيوز)


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