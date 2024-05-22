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عربي-دولي

لأول مرة منذ بدء الحرب.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:57
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للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
 
وأظهرت الصور، بن غفير داخل ساحات الحرم القدسي.
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وتزامن اقتحام بن غفير، مع إعلان 3 دول أوروبية جديدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي النرويج وإسبانيا وإيرلندا، لتضاف إلى بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.
وإثر ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. (RT)
 
 
 
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