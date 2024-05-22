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عربي-دولي

أموال محشوة في أحذية.. فضيحة تطال سياسيّاً أميركيّاً تلقى رشى من رجل أعمال لبناني

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:30
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نشر مراسل قناة "روسيا-1" في واشنطن فالنتين بوغدانوف صورا عرضت أثناء محاكمة السيناتور عن الحزب الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز، المتهم بالمتجارة بنفوذه لصالح رجلي أعمال مصري ولبناني.

وتم التقاط هذه الصور أثناء تفتيش منزله، الذي كان مليئا بسبائك الذهب وأكوام من المال، حتى أن الرجل وزوجته قاما بحشو الأوراق النقدية في أحذيتهما، على حد تعبير بوغدانوف.
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وتابع بوغدانوف: "إن ميندينيز، المعروف بكراهيته لكل ما هو روسي، والذي طالب أوباما بالاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كمنظمة إرهابية، يلوم الآن زوجته نادين على كل شيء. فيما يقول وكأن كل غنائم الجريمة تم تخزينها في خزانة ملابسها: 13 سبيكة ذهب تبلغ قيمتها أكثر من 150 ألف دولار، وحوالي 500 ألف دولار نقدا، ولم يكن هو على علم بأي شيء". (روسيا اليوم)
 
 

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