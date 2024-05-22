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عربي-دولي

شارك في هجوم 7 تشرين.. من اغتالت إسرائيل اليوم من "حماس"؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال أحمد ياسر القرة، وهو ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات.
 
يُذكر أن القرة شارك في هجوم 7 تشرين الأول. 
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