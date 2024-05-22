قلقٌ أميركيّ كبير... تقريرٌ يكشف ماذا تبقّى من قدرات "حماس"

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أكد تقرير لموقع "بوليتيكو" أنه على الرغم من أن "اتصالات "حماس" وقدراتها العسكرية قد تدهورت، إلا أن 30 إلى 35 بالمئة فقط من مقاتليها، الذين كانوا جزءا منها قبل 7 تشرين الاول، قُتلوا، وما زال حوالي 65 بالمئة من أنفاقها سليمة، بحسب ما نقل عن تقارير للمخابرات الأميركية".وأضاف التقرير أن مسؤولي بايدن أصبحوا "قلقين بشكل متزايد من قدرة "حماس" على تجنيد الآلاف خلال الأشهر القليلة الماضية في زمن الحرب، وقد سمح ذلك للمجموعة بالصمود أمام أشهر من الهجمات الإسرائيلية". (عربي 21)