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عربي-دولي
آخر معلومة.. هكذا اكتشفت "المُسيرة التركية" موقع مروحية رئيسي!
Lebanon 24
22-05-2024
|
05:51
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كشف مهندس الطائرات المسيرة التركية ومنها "أكنجي" سلجوق بيرقدار، عن كيفية اكتشاف المسيرة موقع مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والتي تعرضت لحادثة في منطقة جبلية.
وقال بيرقدار في حديث تلفزيوني: "الطائرة المسيرة قامت بالتحليق لمدة سبع ساعات و27 دقيقة، وليس هناك مسيرة أخرى في العالم تقوم بمهمة من هذا النوع، في ظلّ ظروف جوية قاسية كتلك".
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ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن بيرقدار، أن المروحية الرئاسية الإيرانية اختفت في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الماضي، فيما طلبت السلطات الإيرانية مساعدة تركيا في الساعة الثامنة مساء، وتم تجهيز طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار أكنجي" مزودة بذخائر للتحرك في الساعة العاشرة والنصف ليلا.
وتابع قائلا: "لكن الجانب الإيراني رفض، في الساعة الحادية عشرة (23:00)، أن تكون الطائرة المكلّفة بالمهمّة مزودة بالذخائر، فتم إعداد مسيّرة أخرى من الطراز نفسه من دون أسلحة، وقد دخلت الأجواء الإيرانية بعد منتصف الليل بـ13 دقيقة (00:13)".
وأشار إلى أنه "في الساعة الواحدة إلّا ربعاً (00:45)، كانت المسيرة تصل إلى المكان المحتمل لسقوط مروحية رئيسي، ونظراً إلى عدم التقاط أيّ إشارة، فقد انخفض مستوى ارتفاع الطائرة إلى 9000 قدم، وفي الساعة الثانية و22 دقيقة (02:22)، التقطت أول إشارة حرارية".
وأردف قائلا: "بعدها بعشر دقائق، تمّ إبلاغ السلطات الإيرانية بذلك. وفي الرابعة والنصف فجراً (04:30) وصلت إلى منطقة سقوط المروحية أولى فرق الإنقاذ الإيرانية. وبعدها بساعة وربع ساعة، وصلت الفرق إلى حطام الطائرة نفسها".
وختم قائلا: "في الساعة السادسة صباحاً (06:00)، بدأت "أكنجي" بالارتفاع مجدّداً، وفي الساعة السابعة إلّا ربعاً من صباح الاثنين (06:45) كانت تدخل الأجواء التركية عائدة إلى قاعدتها".
وبحسب الصحيفة التركية، فإن مسيّرة "أكنجي قامت بمهمة كبيرة، وواجهت كل أنواع الطقس السيئ من مطر وغيوم وضباب وعواصف جبال، ومع ذلك فإنها كانت تحلق على ارتفاع 100 متر فقط من الأرض وتلتقط صورا للهيلوكبتر التي سقطت".
وأوضحت أن المسيّرة كانت تنسق مهامها مع القمر الاصطناعي التركي "توركسات"، وترسل الصور مباشرة إلى السلطات الإيرانية عبر مركز القيادة للقوات المسلحة التركية، منوهة إلى أن مركز الدعم التقني التابع لـ"أكنجي" في أذربيجان نفسها، كان في جهوزية طوال مدة مهمة المسيرة للتدخل في أي لحظة.
وذكرت "حرييت" أن سلطات أنقرة وطهران كانت على تنسيق كامل منذ الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد، مع طلب إيران أيضاً طائرة هليكوبتر للإنقاذ ذات رؤية ليلية، ولدى عودة "أكنجي" إلى الأجواء التركية، كان سلجوق بيرقدار يغرّد: "أهلاً وسهلاً بيرقدار أكنجي في وطنك الأمّ. مجدّداً أعزّي الشعب الإيراني".
ولفتت الصحيفة إلى أن تطبيق تعقب الطائرات "فايت رادار 24" سجل متابعة مليونين و500 ألف شخص لتحرك "أكنجي"، بعدما بدأ العدد مع 200 ألف.
(عربي21)
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