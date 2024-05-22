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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا.. ما الشبب؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 06:49
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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
 
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "وزير الخارجية يسرائيل كاتس أمر بعودة سفير إسرائيل في إسبانيا فورا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وكذلك عاد سفيرا إسرائيل في إيرلندا والنرويج.
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وفي الوقت نفسه، أمر كاتس باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا لتوبيخهم الشديد، وأشارت الوزارة إلى أن السفراء الثلاثة سيشاهدون خلال الاستدعاء فيديو اختطاف المراقبين.

وفي هذا الصدد قال كاتس "سيذكر التاريخ أن إسبانيا والنرويج وإيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية لقتلة حماس الذين اغتصبوا الفتيات وأحرقوا الأطفال. لقد أمرت باستدعاء السفراء على الفور لإجراء محادثات توبيخ، حيث سيشاهدون فيديو الاختطاف المروع لاختطاف المراقبات ليوضح لهم مدى القرار الملتوي الذي اتخذته حكوماتهم".

وشدد كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، فخطواتها ستكون لها عواقب وخيمة".

وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح". (روسيا اليوم) 

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