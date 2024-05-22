"مطلوبون".. إليكم أبرز القادة الصادرة بحقهم مذكرة "توقيف من الجنائية الدولية"

يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق شخصيات بارزة في حماس وإسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

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وإذا وافقت لجنة من القضاة على أمري الاعتقال فسيتم إصدارهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت. وإذا وافقت لجنة من القضاة على أمري الاعتقال فسيتم إصدارهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت.

كذلك، يجري البحث عن مذكرات اعتقال لثلاثة من كبار مسؤولي حماس: زعيم الحركة بغزة، يحيى السنوار، والرئيس السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومحمد دياب إبراهيم المصري، زعيم الجناح المسلح بحماس، المعروف باسم محمد الضيف.



وتعد هذه الخطوة ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.

ويضع القرار نتنياهو إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، ورجل ليبيا القوي (سابقا) معمر القذافي، الذي كان يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، وذلك وقت القبض عليه وقتله في تشرين الأول 2011.



إليكم نظرة في القائمة أدناه على أبرز القادة التي أصدرت بحقهم المحكمة الجنائية في السابق مذكرة توقيف لتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وغيرها من جرائم ضد الإنسانية:

جوزيف كوني

- القائد الأعلى المزعوم لجيش الرب للمقاوم (وقت صدور أمر الاعتقال)

- وفقاً لوثيقة الإدعاء التي تتضمن الإتهامات، فإن جوزيف كوني مشتبه به في 36 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال أوغندا

- مذكرة الاعتقال: 8 تموز 2005

عمر البشير

- رئيس جمهورية السودان (وقت صدور أوامر الاعتقال)

- واجه تُهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب إلى جانب تهم بالابادة الجماعية

- سجن البشر وبعد حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019، لكن لم يتم تسليمه إلى لاهاي

- مذكرة الاعتقال: يوم 4 آذار 2009 و 12 تموز 2010

معمر القذافي

- قائد القوات المسلحة الليبية ويحمل لقب قائد الثورة ورئيس الدولة الليبية (وقت صدور الأمر)

- هناك تهمتان تلاحق القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابهما في العام 2011 في ليبيا، وانتهت القضية في 22 تشرين الثاني 2011 بعد وفاته

- مذكرة الاعتقال: 27 حزيران 2011



فلاديمير بوتين

- الرئيس الروسي الحالي

- متهم بارتكاب جرائم حرب تتمثل في ترحيل ونقل الأطفال بشكل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا

- مذكرة الاعتقال: 17 آذار 2023

(CNN)