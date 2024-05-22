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عربي-دولي

بعد اعتراف 3 بلدان أوروبية بـ"دولة فلسطين".. هذا أول تعليق من "حماس"

Lebanon 24
22-05-2024 | 06:55
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اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم، داعية كل الدول إلى "القيام بالأمر نفسه".

ورحّبت الحركة في بيان "بإعلان كل من النروج وإيرلندا واسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرة أنها "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
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ودعت "الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال".

وأدى هجوم 7 تشرين الأول الذي قامت به الحركة في الداخل الإسرائيلي إلى تفجر الصراع في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا، وسط جهود دولية لم تنجح حتى اليوم في وضع حد لمأساة الفلسطينيين داخل غزة.

من جانبها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بإعلان رؤوساء وزراء كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين.

وقالت إن "هذه الاعترافات تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير، وإنجاز مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال".

كذلك، رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بالإعلان، قائلة: إن هذه القرارات ستساهم "في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص ومالطا والسويد. (سكاي نيوز عربية)
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