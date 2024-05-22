Advertisement

عربي-دولي

السعودية تُرحّب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

Lebanon 24
22-05-2024 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1202763-638519844601893069.jpg
Doc-P-1202763-638519844601893069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين.

وثمّنت الخارجية السعودية "هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، كما دعت "بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شانه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به، لا رجعة فيه، بما يحقق سلام عادي ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
Advertisement

ودعت "المجتمع الدولي على وجه الخصوص والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسيطينة، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:45 | 2024-05-22
08:16 | 2024-05-22
08:11 | 2024-05-22
08:00 | 2024-05-22
07:43 | 2024-05-22
07:30 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24