السعودية تُرحّب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين.وثمّنت الخارجية السعودية "هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، كما دعت "بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شانه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به، لا رجعة فيه، بما يحقق سلام عادي ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".ودعت "المجتمع الدولي على وجه الخصوص والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسيطينة، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".