مع استمرار المعارك مع "حزب الله" والحرب في غزة.. إسرائيل أبرمت صفقة بملايين الدولارات

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أعلنت صحيفة "يديعوت أخرونوت" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت مع شركة "إلبيت سيستمز" المحلية، على شراء كميات ذخائر كبيرة، في ظل تزايد الطلب نتيجة للحرب في غزة والأعمال العسكرية المتبادلة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "الصفقة وقعتها وزارة الدفاع بقيمة 2.8 مليار شيكل أيّ 756 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز"، لتزويد القوات البرية للجيش الإسرائيلي بالذخيرة على مدى العامين المقبلين". (سكاي نيوز)