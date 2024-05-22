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عربي-دولي

غروسي: وفاة رئيسي أوقفت المحادثات النووية مع إيران

Lebanon 24
22-05-2024 | 08:16
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن حادث سقوط المروحية التي تقل مسؤولين إيرانيين ومصرع من فيها تسبب في توقف محادثات الوكالة مع طهران.

ونقلت وكالة رويترز عن غروسي قوله: "وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تسبب في توقف في محادثات تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع طهران بشأن تعزيز التعاون بينهما".
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وأضاف في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث شارك في مؤتمر نووي "إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم هذا".

وتابع المسؤول بوكالة الطاقة "لكن بمجرد انتهائها، سنتواصل مرة أخرى"، واصفا الأمر بأنه "توقف مؤقت آمل أن ينتهي في غضون أيام".
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