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خيّم اللاجئين تُثير الجدل قبل نهائي "يوروبا ليغ" في دبلن

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:06
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أثار قرار من حكومة أيرلندا بشأن عدد من طالبي اللجوء الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة، الجدل في البلاد، قبيل نهائي بطولة الدوري الأوروبي المقرر في دبلن.

ويقيم عدد من طالبي اللجوء في أيرلندا داخل "خيم مؤقتة"، وسط مناطق حيوية في العاصمة دبلن، كنوع من التعبير عن الاحتجاج، وكذلك بسبب عدم وجود مساكن ملائمة لهم.
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لكن السلطات الأيرلندية قررت إزاحة معظم الخيم، وإجبار طالبي اللجوء على الابتعاد عن المناطق الحيوية في العاصمة. (سكاي نيوز)

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