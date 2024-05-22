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إقتصاد

مسؤولون غربيّون يُطلقون تحذيراً: الإقتصاد الفلسطينيّ قد يتوقف

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:15
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مسؤولين غربيين حذّروا من "كارثة اقتصادية" ستضرب الضفة الغربية ما لم تُجدّد إسرائيل إعفاء حيويا تحتاجه المصارف الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الإعفاء الذي ينتهي في مطلع تموز المقبل، يسمح بسداد تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل توريد المواد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية.
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وأفاد 3 مسؤولين غربيين بأن المصارف الإسرائيلية من دون هذا الإعفاء ستتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية ما سيُؤدّي إلى توقف الاقتصاد الفلسطيني مع مرور الوقت.

وقال مسؤول أميركي: "النقطة التي نوضحها هي أنه لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في وقت كهذا، وخاصة في الضفة الغربية"، وحذر المسؤول من أن عدم تجديد الإعفاء "سيضر بالمصالح الفلسطينية وبأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".

وقال مسؤولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كذلك أشار مسؤولون بريطانيون إلى أن المملكة المتحدة تشعر بالقلق أيضا بسبب هذه المسألة. (روسيا اليوم)
 
 
 

 

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