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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يكشف: ننوي العودة إلى الوساطة القطرية بدلا من المصرية

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:40
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كشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي تصريح لموقع "إيلاف" تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، وصف المسؤول الذي "فضل عدم الكشف عن اسمه"، الوساطة القطرية بأنها "أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية".
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وأوضح المسؤول أن "المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم".

وقالت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها الثلاثاء إن المخابرات المصرية غيرت "بصمت" شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه "حماس" في 6 أيار لم يكن ما اعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه قد عرض على "حماس" للتحقق النهائي المحتمل.
 
وحسب تقرير "سي إن إن"، فإن التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، التي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها في السابق، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات بين الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وفي تعليق على تقرير "سي إن إن" أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من "محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف المصدر أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة". (روسيا اليوم) 
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