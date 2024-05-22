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قرب مبنى الكونغرس.. الشرطة تفحص "مادة مثيرة للريبة"

Lebanon 24
22-05-2024 | 10:23
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قالت الشرطة الأميركية في بيان إن شرطة الكابيتول (الكونغرس) تحقق في "مادة مثيرة للريبة"، الأربعاء، عثر عليها في شارع قريب من مبنى الكونغرس، وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وذكرت شرطة الكابيتول أن السلطات أغلقت شارع فيرستستريت جنوب شرق بين الشارعين (سي) و(دي) ووجهت الموظفين وغيرهم من الأفراد بتجنب المنطقة.
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وأوضحت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن قوارير بها دماء أرسلت للجنة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين المباني الموجودة هناك.
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