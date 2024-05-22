سلسلة غارات جوية تستهدف مطار الحديدة

Advertisement

أفادت قناة "المسيرة"، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف مطار الحديدة الدولي، غرب اليمن، بسلسلة غارات جوية من قبل الطيران الأميركي البريطاني.وشنّ الطيران الأميركي والبريطاني 6 غارات على مطار الحديدة.ولم تذكر القناة معطيات اضافية بشأن الأضرار المادية أو البشرية.