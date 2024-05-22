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مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية

Lebanon 24
22-05-2024 | 12:25
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اشار المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، في بيان اليوم الأربعاء، الى أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت أراضي ورشة النقل التابعة للمحطة.

وجاء في البيان: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي محطة زابوروجيه النووية اليوم، وتم تسجيل وصول طائرة مسيرة انتحارية إلى أراضي ورشة النقل في المحطة، دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة".
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هذا ولفت البيان إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم تنفيذ هجمات عدة بطائرات مسيرة على منشآت سكنية واجتماعية في مدينة إنيرغودار، التي تقع بجوار محطة زابوروجيه النووية.

وأكد البيان أن "قصف المدنيين، وكذلك محطة زابوروجيه النووية والبنية التحتية لها، أمر غير مقبول ويعتبر عملا إرهابيا".
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