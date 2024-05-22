"لن تحمل السلام".. نتنياهو يعلّق على اعتراف بلدان أوروبيّة بدولة فلسطين

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعاء، قرار ثلاث دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين بانه "مكافأة للارهاب لن تحمل السلام".

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وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "لهذا الشر، لا يمكننا إعطاء دولة، ستكون دولة إرهابية، وستحاول مرارا ارتكاب مجزرة 7 تشرين الاول، ولن نقبل بذلك".وأضاف أن "مكافأة الإرهاب لن تحمل السلام".