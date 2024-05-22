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عربي-دولي

"لن تحمل السلام".. نتنياهو يعلّق على اعتراف بلدان أوروبيّة بدولة فلسطين

Lebanon 24
22-05-2024 | 12:44
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وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعاء، قرار ثلاث دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين بانه "مكافأة للارهاب لن تحمل السلام".
 

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "لهذا الشر، لا يمكننا إعطاء دولة، ستكون دولة إرهابية، وستحاول مرارا ارتكاب مجزرة 7 تشرين الاول، ولن نقبل بذلك".
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وأضاف أن "مكافأة الإرهاب لن تحمل السلام".
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