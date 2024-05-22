Advertisement

عربي-دولي

بعد أسابيع من الجدل.. البرلمان العراقي يمرر "عطلة الغدير"

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1202875-638520072747352365.png
Doc-P-1202875-638520072747352365.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرّ البرلمان العراقي، الأربعاء، قانونا جديدا لتنظيم العطلات الرسمية يتضمن اعتماد الثامن عشر من ذي الحجة بحسب التقويم الهجري عطلة لـ"عيد الغدير"، وذلك بعد أسابيع من الجدل. 

وذكر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في بيان أن القانون "يهدف إلى إبراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، وتنظيم العطلات الرسمية في البلاد.. وهو شامل لجميع العطل والمناسبات والأعياد".
Advertisement

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب منحت اهتماما خاصا لمشروع قانون العطلات الرسمية، وحرصت على جعل يوم 18 ذي الحجة عطلة عامة، وذلك لرمزية يوم الغدير لدى غالبية العراقيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:10 | 2024-05-22
16:00 | 2024-05-22
16:00 | 2024-05-22
15:21 | 2024-05-22
14:25 | 2024-05-22
12:44 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24