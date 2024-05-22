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عربي-دولي

"لواصق أفيون مخدرة" في المطار.. هكذا أحبطت محاولة تهريبها

Lebanon 24
22-05-2024 | 15:21
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أحبط عناصر جمارك مطار الغردقة الدولي بمصر محاولة تهريب عدد من "أقراص الترامادول" و"لواصق الأفيون المخدرة"، بحوزة مسافرين مصريي الجنسية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أن "جمارك مطار الغردقة الدولي تمكنت من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول ولواصق الأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات".
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وأضافت أنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا تم الاشتباه في راكبين مصريي  الجنسية أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY حيث تم تأكيد الاشتباه، وضبط 1610 أقراص ترامادول مخدر و100 عبوة لاصقة أفيون مخدر مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها".

هذا وقرر مدير عام جمارك الغردقة عبد العال نعمان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 40 لسنة 2024.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

عربي-دولي

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