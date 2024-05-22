أردوغان: الاعتراف بفلسطين يتصدّر اجتماعاتنا مع القادة الأجانب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل توزيع جوائز في أنقرة يوم الأربعاء إنه سعيد جدا بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.وأضاف أردوغان أن "الاعتراف بدولة فلسطين ووقف المجازر في غزة يتصدران جدول أعمال اجتماعاتنا مع القادة الأجانب".وتابع: "تشهد غزة واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الأخير منذ 7 تشرين الأول أمام أعين العالم أجمع".وأردف بالقول: "الذين يقدمون الدعم اللوجستي والعسكري لإسرائيل يتحملون مسؤولية إراقة الدماء في غزة بقدر المحتلين".وقال: "حماس أعلنت قبولها عرض وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل واصلت موقفها المتعنّت".