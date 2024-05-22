رفع كسوة الكعبة المشرّفة استعداداً لموسم الحج

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بدء مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج الحالي لعام 1445 هجري جرياً على العادة السنوية.وذكرت أنها بدأت اعمالها برفع الكسوة بكوادر وطنية فنية متخصصة.وأوضحت "شؤون الحرمين" أن الكسوة بارتفاع 3 أمتار من أسفل الكعبة المشرفة ويغطى الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض بعرض 2.5 متر وطول 54 متراً من الجهات الأربع للكعبة المشرفة.وذكرت أن الأعمال تبدأ بفك أسفل الكسوة من جميع الجوانب وفصل أركان الكسوة وفك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة ولف الكسوة بارتفاع 3 متر وموازاتها على ارتفاع واحد وتثبيتها.وأضافت أن "الأعمال تشمل فك 3 من القناديل ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كل على حدة وتركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة".