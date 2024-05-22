إيران تنفي نجاح المسيرة التركية بمهمة تحديد موقع طائرة رئيسي

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أصدرت هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الأربعاء، بيانا تناولت فيه دور المسيرة التركية في عملية تحديد موقع تحطم طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.وتضمّن بيان صادر عن مركز الاتصالات في هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، تفاصيل تتعلق بعملية تحديد مروحية رئيسي جاء فيه وفقما أوردت وكالة "إرنا" للأنباء:- الطائرة التركية المسيرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم مروحية رئيس الجمهورية بسبب عدم توفر معدات الكشف والسيطرة على "نقاط تحت السحاب" وعادت أدراجها إلى تركيا.- عقب الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلا عن وجود مسيرات إيرانية متطورة مزودة برادار "SAR" من أجل تنفيذ مهمة في شمال المحيط الهندي ونظرا لبعدهم الطويل عن المنطقة التي تحطمت فيها المروحية، بدأت قوات الإنقاذ عملية البحث برا.- في هذا الوضع، وبعد الإعلان عن استعداد الدول الصديقة لتقديم التعاون والمساعدة، وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على اقتراح الدولة الأقرب وهي تركيا.- على الرغم من أن تركيا أرسلت مسيرة مزودة برؤية ليلية وكاميرات حرارية إلى المنطقة، إلا أن هذه المسيرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات "كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب" وعادت أدراجها إلى تركيا.- في الساعات الأولى من صباح الإثنين، تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة، والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي.- الطائرات بدون طيار المجهزة برادار "SAR" قادرة على اكتشاف النقاط والسيطرة عليها تحت السحب الكثيفة.- تقدم البيان بالشكر لجهود وتعاون وتعاطف كافة الدول وفي مقدمتها روسيا والصين، وخاصة الدولة التركية الصديقة.