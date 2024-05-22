Advertisement

عربي-دولي

"بايدن كان كارثة".. نيكي هايلي تخرج عن صمتها وتعطي صوتها لترامب

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1202962-638520417484626896.jpg
Doc-P-1202962-638520417484626896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية نيكي هايلي الأربعاء أنها ستصوت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن الرئيس جو بايدن كان كارثة في سياساته.
وبعد أشهر من التزامها الصمت عقب انسحابها من المنافسة لاختيار مرشح جمهوري لمواجهة جو بايدن، أكدت هايلي خلال مناسبة استضافها معهد "هدسون للأبحاث" في واشنطن، قائلة: "أعهد بأولوياتي إلى رئيس سيحمي ظهور حلفائنا ويحاسب أعداءنا ويحمي الحدود.. كفى أعذارا، رئيس يدعم الرأسمالية والحرية، رئيس يدرك أننا نحتاج إلى ديون أقل وليس أكثر".
Advertisement
 
 
 
 




وأضافت: "لم يكن ترامب مثاليا في هذه السياسات، أوضحت ذلك في العديد من المرات، لكن بايدن كان كارثة، لذلك سأصوت لصالح ترامب".
وقالت هايلي: "ترامب سيكون ذكيا إذا تواصل مع ملايين الأشخاص الذين صوتوا لصالحي ويواصلون دعمي".
وأكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في وقت سابق، أن منافسته الجمهورية السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس.
وكانت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي في شهر اذار الماضي. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-05-23
02:30 | 2024-05-23
02:26 | 2024-05-23
02:17 | 2024-05-23
02:10 | 2024-05-23
02:04 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24