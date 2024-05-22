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عربي-دولي

تدمير 4 مسيّرات في مناطق الحوثيين باليمن.. هذا ما أعلنه الجيش الأميركي

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:15
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أكدت القيادة الوسطى الأميركية على حسابها الرسمي في منصة "إكس" تدمير عدد من المسيرات في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية: "في يوم 22 أيار حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في التصدي لـ4 طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
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وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبين إسرائيل بوقف الحرب في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 35 ألف فلسطيني.

وشنّ الحوثيون أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة، وأغرقوا أخرى منذ تشرين الثاني الماضي، وفقا للبحرية الأميركية.(سكاي نيوز)


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